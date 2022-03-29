Попова: В мире нет новых штаммов коронавируса, вызывающих тревогу
Новых вариантов коронавирусной инфекции, которые вызывали бы тревогу, пока в мире нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, в России постоянно ведется мониторинг изменчивости коронавируса, а ученые следят за информацией, которая поступает из-за рубежа.
Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что пандемия коронавируса еще не закончилась. По его словам, необходимо носить маски и довести до конца разработку вакцины против «омикрона», потому что последующий вариант коронавируса вероятнее всего возникнет именно на его основе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+19 660 / сут.
Умерли
368 тыс.+339 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 229 / сут.
- Кадыров призвал «забрать Киев»
- «Роскомос» перенесёт крупнейший архив видео о российской космонавтике на Rutube
- Польша решила отказаться от импорта угля из России
- В Татарстане в ДТП погибли шесть человек
- Ирландия объявила о высылке четверых российских дипломатов
- Бельгия объявила о высылке 21 российского дипломата
- Нидерланды объявили персонами нон грата 17 российских дипломатов
- ЛДПР предложила прекратить транзит газа в ЕС через Украину
- Курс доллара опустился ниже 83 рублей первый раз с 25 февраля
- СМИ: США хотят направить на Украину бывших афганских военных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru