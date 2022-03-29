Попова: В мире нет новых штаммов коронавируса, вызывающих тревогу

По ее словам, в России постоянно ведется мониторинг изменчивости коронавируса, а ученые следят за информацией, которая поступает из-за рубежа.

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что пандемия коронавируса еще не закончилась. По его словам, необходимо носить маски и довести до конца разработку вакцины против «омикрона», потому что последующий вариант коронавируса вероятнее всего возникнет именно на его основе.

