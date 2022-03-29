Попова: В мире нет новых штаммов коронавируса, вызывающих тревогу

Новых вариантов коронавирусной инфекции, которые вызывали бы тревогу, пока в мире нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Роспотребнадзор: доля «стелс-омикрона» в России растет

По ее словам, в России постоянно ведется мониторинг изменчивости коронавируса, а ученые следят за информацией, которая поступает из-за рубежа.

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что пандемия коронавируса еще не закончилась. По его словам, необходимо носить маски и довести до конца разработку вакцины против «омикрона», потому что последующий вариант коронавируса вероятнее всего возникнет именно на его основе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусРоссия
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