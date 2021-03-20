В ВОЗ предостерегли от возобновления международных путешествий из-за пандемии
Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович считает, что возобновлять международный туризм рано из-за пандемии коронавируса. Об этом она заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Последние дни показывают тенденцию к росту числа новых случаев в мире, включая Европейский регион ВОЗ. Уровень передачи вируса высок, поэтому говорить о возобновлении международных путешествий в доковидном режиме пока рано», — сказала Вуйнович.
По ее словам, во многих странах мира не хватает вакцин. Из-за необходимости прививать путешественников может возникнуть неадекватная ситуация с поставками медикаментов для приоритетных групп населения, относящихся к группе высокого риска тяжелого заболевания COVID-19, пишет Газета. ru.
Также Вуйнович призвала европейские власти возобновить более строгие ограничения на фоне роста числа случаев коронавируса.
Ранее официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила о начале в Европе третьей волны коронавируса. По ее словам, скорость ее распространения в каждой стране своя и призвала укорить вакцинацию, сообщает Ura.ru.
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