В ВОЗ предостерегли от возобновления международных путешествий из-за пандемии

«Последние дни показывают тенденцию к росту числа новых случаев в мире, включая Европейский регион ВОЗ. Уровень передачи вируса высок, поэтому говорить о возобновлении международных путешествий в доковидном режиме пока рано», — сказала Вуйнович.

По ее словам, во многих странах мира не хватает вакцин. Из-за необходимости прививать путешественников может возникнуть неадекватная ситуация с поставками медикаментов для приоритетных групп населения, относящихся к группе высокого риска тяжелого заболевания COVID-19, пишет Газета. ru.

Также Вуйнович призвала европейские власти возобновить более строгие ограничения на фоне роста числа случаев коронавируса.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила о начале в Европе третьей волны коронавируса. По ее словам, скорость ее распространения в каждой стране своя и призвала укорить вакцинацию, сообщает Ura.ru.

