Еврокомиссия объявила о начале третьей волны коронавируса
В странах Евросоюза наступила третья волна пандемии коронавируса, приводит РИА Новости слова официального представителя Еврокомиссии Даны Спинант.
По ее словам, скорость ее распространения в каждой стране своя и призвала укорить вакцинацию, сообщает Ura.ru.
В Европе наблюдается дефицит вакцин от коронавируса, так как многие производители не успевают выполнять свои контракты на поставки вакцин. На этом фоне сообщалось о приостановке кампании по вакцинации препаратом компании AstraZeneca, об этом заявляли ФРГ, Франция, Италия, Испания и еще несколько государств из-за тромбообразования у пациентов, но в четверг вечером стало известно, что в Италии вакцинацию возобновят.
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