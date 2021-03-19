Еврокомиссия объявила о начале третьей волны коронавируса

В странах Евросоюза наступила третья волна пандемии коронавируса, приводит РИА Новости слова официального представителя Еврокомиссии Даны Спинант.

По ее словам, скорость ее распространения в каждой стране своя и призвала укорить вакцинацию, сообщает Ura.ru.

В Европе наблюдается дефицит вакцин от коронавируса, так как многие производители не успевают выполнять свои контракты на поставки вакцин. На этом фоне сообщалось о приостановке кампании по вакцинации препаратом компании AstraZeneca, об этом заявляли ФРГ, Франция, Италия, Испания и еще несколько государств из-за тромбообразования у пациентов, но в четверг вечером стало известно, что в Италии вакцинацию возобновят.



