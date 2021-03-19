Отдых в Европе накрылся третьей волной

Третья волна пандемии коронавируса уже пришла в Европу и развивается весьма высокими темпами в странах Евросоюза, что требует ускорения вакцинации. Это признала на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии, указав, что наступает очень сложный период, в тот числе и для экономики ЕС. Ведущие страны Евросоюза одна за другой ужесточают карантинные ограничения на фоне новой вспышки инфекции. По словам представителя Еврокомиссии, главной целью остается вакцинация 70% взрослого населения Евросоюза.

Вот для достижения этой главной цели инструментов европейцам и не хватает. По признанию министра здравоохранения ФРГ, Европе не хватает вакцин, чтобы остановить третью волну пандемии. Еврокомиссия рассчитывает получить в первом квартале на все 27 стран ЕС порядка 100 миллионов доз вакцин от Pfizer, Moderna и AstraZeneca. При этом заказано и оплачено было почти 170 миллионов доз.

Масла в огонь добавляет скандал вокруг вакцины от AstraZeneca. В начале марта целый ряд стран ЕС отказались от нее в связи с сообщениями о тромбозе и эмболии у некоторых пациентов и нескольких случаях смерти. Ее использование приостановили, в частности, Франция, Италия, Германия, Словения, Нидерланды, Португалия, Дания, Норвегия и Швеция. После того, как Европейское агентство лекарственных средств выпустило заявление о безопасности препарата от AstraZeneca, некоторые страны возобновили его применение. Однако в пятницу к «отказникам» присоединилась Финляндия, взявшая тайм-аут как минимум на неделю.

Ухудшение эпидемиологической обстановки в Европе ставит дополнительные вопросы перед теми из россиян, кто в этом году решил все же отдохнуть за пределами страны. Сейчас, кроме стран «ближнего зарубежья», для нас открыты Мальдивы, ОАЭ, Сербия, Турция, Танзания, Кения, Египет. С пересадками можно добраться до Марокко, Коста-Рики и Мексики. Операторы ждут ослабления карантинных мер в Греции и на Кипре, восстановления авиасообщений с Черногорией, отмечает URA.RU.

На фоне новой вспышки коронавируса и сложностей с вакцинацией риск пересмотра этого режима благоприятствования на европейских туристических направлениях остается весьма существенным. И отдых в Европе может «накрыться» третьей волной.

