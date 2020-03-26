В ВОЗ предложили распространить обращение Путина во всем мире

Странам мира нужно прислушаться к мерам по борьбе с коронавирусом, которые предложил президент РФ Владимир Путин во вчерашнем обращении к гражданам России. Об этом заявила в четверг представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, сообщает ТАСС.

По ее словам, ВОЗ многие годы предупреждала о том, что борьба с масштабными заболеваниями должна вестись не только через медицину, но и в социально-экономической сфере, что и продемонстрировал российский лидер в своем обращении. «Вчера это была абсолютная демонстрация такой политики», - заявила Вуйнович.

Она добавила, что следует пригласить Путина выступить в ВОЗ, перед всеми странами.