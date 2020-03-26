Путин обозначил сроки победы на коронавирусом

Путин выразил уверенность, что ситуация с коронавирусом в России рано или поздно улучшится, все зависит от эффективности и сроков. Также президент отметил, что чем жестче вводимые властями ограничения - тем меньше они будут длиться.



На сегодняшний день в России 840 человек заболели коронавирусом, два человека скончались в Москве — это пожилые пациенты в возрасте 73 и 88 лет.



При этом заболевшие якобы есть и среди знаменитостей — в частности, в в больницу в Коммунарке в новой Москве ранее был госпитализирован певец Лев Лещенко. Однако его друг, юморист Виктор Винокур в интервью телеканалу «360» опроверг, что у исполнителя обнаружили COVID-19.

