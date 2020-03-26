Путин обозначил сроки победы на коронавирусом
Президент России Владимир Путин не исключил, что эпидемия коронавируса в стране закончится менее, чем за три месяца. Об этом он рассказал в ходе встречи с бизнесменами в Ново-Огареве.
Глава государства сослался на неназванного коллегу, который заявил, что с инфекцией будет покончено за два-три месяца. По словам Путина, «это уже неплохой прогноз», так как власти других стран заявляли о том, что война против COVID-19 затянется на более долгий срок.
Путин выразил уверенность, что ситуация с коронавирусом в России рано или поздно улучшится, все зависит от эффективности и сроков. Также президент отметил, что чем жестче вводимые властями ограничения - тем меньше они будут длиться.
На сегодняшний день в России 840 человек заболели коронавирусом, два человека скончались в Москве — это пожилые пациенты в возрасте 73 и 88 лет.
При этом заболевшие якобы есть и среди знаменитостей — в частности, в в больницу в Коммунарке в новой Москве ранее был госпитализирован певец Лев Лещенко. Однако его друг, юморист Виктор Винокур в интервью телеканалу «360» опроверг, что у исполнителя обнаружили COVID-19.
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