ВОЗ назвала «замечательными» меры России против коронавируса

Россия опережает многие другие государства в плане борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович. Она назвала «замечательными» вводимые меры, по её словам Россия находится «на шаг вперед» в борьбе с эпидемией, передает ТАСС.

Как отметила Вуйнович, рекомендации, которые ВОЗ дает всем государствам по борьбе с коронавирусом, полностью совпадают со стратегией, взятой на вооружение Россией. Это и эпидемиологический надзор и самоизоляция.

При этом представитель Всемирной организации здравоохранения отметила, что России не требуется совсем жёсткий карантин. Вуйнович считает, что без него можно будет обойтись.

