ВОЗ назвала «замечательными» меры России против коронавируса
Россия опережает многие другие государства в плане борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович. Она назвала «замечательными» вводимые меры, по её словам Россия находится «на шаг вперед» в борьбе с эпидемией, передает ТАСС.
Как отметила Вуйнович, рекомендации, которые ВОЗ дает всем государствам по борьбе с коронавирусом, полностью совпадают со стратегией, взятой на вооружение Россией. Это и эпидемиологический надзор и самоизоляция.
При этом представитель Всемирной организации здравоохранения отметила, что России не требуется совсем жёсткий карантин. Вуйнович считает, что без него можно будет обойтись.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Малышева успокоила россиян по ситуации с коронавирусом
- Путин прервал встречу с бизнесменами из-за звонка Макрона
- Правительство России получит право вводить режим ЧС
- Путин пообещал улучшение ситуации с коронавирусом
- Призвавшего просить Россию о помощи депутата Рады уличили в желании угодить Путину