В ВОЗ подтвердили о 92 зараженных оспой обезьян в 12 странах
В 12 странах мира подтверждены 92 факта заражения оспой обезьян, еще 28 случаев проверяются, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает ТАСС.
Сообщается, что специалисты не установили связь между путешествиями в страны, где оспа обезьян является эндемической болезнью, и заражением. При этом эксперты считают необычным выявление оспы обезьян у людей, которые не были в этих странах.
Эксперты установили способ передачи заболевания в результате тесного физического контакта. Чаще заражаются мужчины после однополой сексуальной связи.
По данным ВОЗ, коэффициент летальности в результате заражения оспой обезьян составляет от 1 до 10%. Профильных препаратов от заболевания нет, профилактической вакциной может являться прививка от натуральной оспы.
Вирус оспы обезьян обнаружили в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции, пишет Газета.ru.
Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что эпидемиологам в России на фоне распространения за рубежом оспы обезьян стоит задуматься, не пора ли возобновить в стране вакцинацию от натуральной оспы.
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