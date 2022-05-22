В ВОЗ подтвердили о 92 зараженных оспой обезьян в 12 странах

В 12 странах мира подтверждены 92 факта заражения оспой обезьян, еще 28 случаев проверяются, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает ТАСС.

Мурашко: В России нет зараженных оспой обезьян

Сообщается, что специалисты не установили связь между путешествиями в страны, где оспа обезьян является эндемической болезнью, и заражением. При этом эксперты считают необычным выявление оспы обезьян у людей, которые не были в этих странах.

Эксперты установили способ передачи заболевания в результате тесного физического контакта. Чаще заражаются мужчины после однополой сексуальной связи.

По данным ВОЗ, коэффициент летальности в результате заражения оспой обезьян составляет от 1 до 10%. Профильных препаратов от заболевания нет, профилактической вакциной может являться прививка от натуральной оспы.

Вирус оспы обезьян обнаружили в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции, пишет Газета.ru.

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что эпидемиологам в России на фоне распространения за рубежом оспы обезьян стоит задуматься, не пора ли возобновить в стране вакцинацию от натуральной оспы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:ЗаболеваниеВирусВОЗ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры