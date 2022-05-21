Мурашко: В России нет зараженных оспой обезьян

По словам главы ведомства, благодаря обязательной вакцинации против оспы, проводившейся в России до 1980 года, в стране сложился «определенный пул иммунного населения». Также Мурашко заверил, что в России нет проблем с диагностикой и лечением заболевания.

«Методы лечения существуют. Самое главное — вовремя обратиться. Все условия и Минздрав, и Роспотребнадзор обеспечивают для безопасности в РФ», — заявил министр.

Михаил Мурашко подчеркнул, что для лечения оспы обезьян в России существует необходимая медикаментозная терапия, которой обеспечены медицинские организации.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила о созыве ведущих инфекционистов и вирусологов со всего мира на чрезвычайную встречу, на которой планируется обсудить текущую вспышку оспы обезьян, сообщает The Telegraph.

