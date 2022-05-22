Иммунолог: оспы обезьян - не стоит опасаться

Эпидемиологам в России на фоне распространения за рубежом оспы обезьян стоит задуматься, не пора ли возобновить в стране вакцинацию от натуральной оспы, сообщает ТАСС со ссылкой на специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова.

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«Именно оспы обезьян — не стоит [опасаться], правда, — заявил он.

При этом он отметил, что не стоит исключать вероятность биотерроризма.

Напомним, глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в России нет людей, заразившихся оспой обезьян.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила о созыве ведущих инфекционистов и вирусологов со всего мира на чрезвычайную встречу, на которой планируется обсудить текущую вспышку оспы обезьян.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Мокрушин
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