Иммунолог: оспы обезьян - не стоит опасаться

«Именно оспы обезьян — не стоит [опасаться], правда, — заявил он.

При этом он отметил, что не стоит исключать вероятность биотерроризма.

Напомним, глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в России нет людей, заразившихся оспой обезьян.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила о созыве ведущих инфекционистов и вирусологов со всего мира на чрезвычайную встречу, на которой планируется обсудить текущую вспышку оспы обезьян.

