Иммунолог: оспы обезьян - не стоит опасаться
Эпидемиологам в России на фоне распространения за рубежом оспы обезьян стоит задуматься, не пора ли возобновить в стране вакцинацию от натуральной оспы, сообщает ТАСС со ссылкой на специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова.
«Именно оспы обезьян — не стоит [опасаться], правда, — заявил он.
При этом он отметил, что не стоит исключать вероятность биотерроризма.
Напомним, глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в России нет людей, заразившихся оспой обезьян.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила о созыве ведущих инфекционистов и вирусологов со всего мира на чрезвычайную встречу, на которой планируется обсудить текущую вспышку оспы обезьян.
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