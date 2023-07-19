В ВОЗ оценили риск передачи птичьего гриппа от кошек к человеку
Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают маловероятным риск передачи вируса птичьего гриппа от кошки к человеку. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает РИА Новости.
При этом, среди заводчиков и ветеринаров риск заразиться признан умеренным.
Заявление директора ВОЗ последовало после того, как польские власти уведомили организацию почти о 30 случаях заражения кошек вирусом H5N1.
По словам Гебрейесуса, факты заражении кошек птичьим гриппом фиксировались и ранее, но на этот раз впервые выявлено большое число инфицированных животных на обширной территории.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что пандемия гриппа в России будет в декабре.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аксенов пообещал нормализовать ситуацию на полигоне в Крыму в течение суток
- Путин пожурил главу Минтранса Савельева за большую закупку западных самолетов
- Росстат сообщил об ускорении инфляции в июле
- В ВОЗ оценили риск передачи птичьего гриппа от кошек к человеку
- Украина усилит границу с Белоруссией из-за ЧВК «Вагнер»
- Раненную при атаке на Крымский мост девочку будут лечить в Москве
- Балицкий сообщил о концентрации резервов ВСУ для атаки ЗАЭС
- Сенатор пригрозил Финляндии ответными мерами на закрытие генконсульства РФ
- Грузия обвинила Украину в препятствовании вступлению страны в Евросоюз
- Олимпийская чемпионка Ишмуратова назвала Исинбаеву двойственной натурой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru