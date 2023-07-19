В ВОЗ оценили риск передачи птичьего гриппа от кошек к человеку

Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают маловероятным риск передачи вируса птичьего гриппа от кошки к человеку. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает РИА Новости.

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При этом, среди заводчиков и ветеринаров риск заразиться признан умеренным.

Заявление директора ВОЗ последовало после того, как польские власти уведомили организацию почти о 30 случаях заражения кошек вирусом H5N1.

По словам Гебрейесуса, факты заражении кошек птичьим гриппом фиксировались и ранее, но на этот раз впервые выявлено большое число инфицированных животных на обширной территории.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что пандемия гриппа в России будет в декабре.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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