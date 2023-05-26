Кириллов обвинил Пентагон в распространении птичьего гриппа на территории России

На Украине собирались штаммы вируса птичьего гриппа, которые способны преодолевать межвидовой барьер, в том числе штамм H5N8 с летальностью до 40%, заказчиком был Пентагон. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.

Он утверждает, что в связи с этим озабоченность вызывает рост заболеваемости гриппом птиц в России, а также странах Европы. Кириллов отмечает, что с начала нынешнего года в России было зафиксировано 32 вспышки птичьего гриппа, с 17 мая введен карантин на территории Москвы.

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Начальник войск РХБЗ также сообщил, что за три года ущерб сельскому хозяйству от птичьего гриппа превысил 10 млрд рублей, уничтожено 10 млн птиц.

«К здоровью человека это не имеет никакого отношения. Не стоит подменять понятия – это грипп птиц», - рассказал НСН директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, профессор Денис Колбасов. Ученые подчеркнул, что это грипп птиц, и риск он представляет только для домашних птиц, а карантин в Москве был объявлен формально.

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ФОТО: РИА Новости
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