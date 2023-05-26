Кириллов обвинил Пентагон в распространении птичьего гриппа на территории России

На Украине собирались штаммы вируса птичьего гриппа, которые способны преодолевать межвидовой барьер, в том числе штамм H5N8 с летальностью до 40%, заказчиком был Пентагон. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.

Он утверждает, что в связи с этим озабоченность вызывает рост заболеваемости гриппом птиц в России, а также странах Европы. Кириллов отмечает, что с начала нынешнего года в России было зафиксировано 32 вспышки птичьего гриппа, с 17 мая введен карантин на территории Москвы.