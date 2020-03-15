В ВОЗ объяснили высокую смертность итальянцев от коронавируса старением населения

Также представитель ВОЗ отметила закономерность - чем старше население, тем выше смертность от коронавируса. В Италии она превысила 1000 случаев. При этом, обратила внимание эксперт, у молодых людей заболевание коронавирусом протекает в более легкой форме.

«Пока мы не видим смертности детей и молодых людей, но по мере увеличения возраста заболевших растет смертность. В возрастной группе старше 80 лет (не везде) смертность может достигать 14 процентов», — отмечает эксперт.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на утро воскресенья, в мире COVID-19 инфицированы 142649 человек, скончались 5393, сообщает ТАСС.

Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом по состоянию на 14 марта составило 59.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН опроверг существование защищенных от коронавируса категорий населения. Он не согласился с мнением об особом «иммунитете» детей и подростков к коронавирусу.

«В Китае двое детей, родившихся через кесарево сечение от больных коронавирусом женщин, заболели в первые же часы жизни. Появились данные китайских и американских исследователей о том, что в лёгких плода ещё в утробе матери находили ткани, свидетельствующие о том, что вирус проник в организм плода. То есть ещё до рождения произошло трансплацентарное заражение. На 30-ый час жизни эти дети уже имели клиническую картину с данными о коронавирусной инфекции! Если это действительно так, нельзя говорить о том, что дети имеют какую-то специфическую защиту от коронавируса», - объяснил Онищенко.



