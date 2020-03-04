Дети на иммунитете: Почему коронавирус обходит подростков и не щадит стариков

Российские специалисты призывают не спешить с выводами, поскольку данных пока недостаточно. Однако первые предположения, почему дети меньше подвержены этому коварному заболеванию, уже появились. Так, директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова заявила изданию, что у детей лучше иммунная система, а с возрастом иммунитет ослабевает. В то же время с возрастом у людей прогрессируют хронические заболевания, что делает их более уязвимыми к вирусам и способствует появлению осложнений.

Другие важные факторы – забота взрослых о детях, которые следят за тем, чтобы подростки минимизировали возможность заражения, и раннее закрытие на карантин в первую очередь детских учреждений.

Есть и другие мнения насчёт категорий людей, наименее подверженных риску заражения Covid-2019. Так, член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Сергей Леонов на пресс-конференции НСН высказал мнение, что русские люди генетически менее восприимчивы к этой заразе.

«Есть данные о том, что данный вирус в основном поражает граждан азиатской расы, южных национальностей. И в этом смысле, может быть, России повезло, что пока русских людей этот вирус не берёт в тех масштабах, в которых он берёт китайцев, корейцев иранцев, итальянцев. Видимо, у нас генетически нет предрасположенности к заболеванию этим вирусом», - предположил он.

Сенатор при этом отметил и эффективные меры российских властей – Минздрава и Роспотребнадзора. О большом опыте России противодействия подобным инфекциям говорил и начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов.

«Россия имеет огромный опыт по предупреждению распространения многих инфекционных заболеваний. Он накоплен в течение десятилетий: у нас очень большая страна, где встречаются разные климатические условия, поэтому много инфекций, и мы с ними успешно боремся. Мы готовы к такому заболеванию [как новый коронавирус – прим. НСН], и я думаю, что за это время будет накоплен довольно большой эпидемический опыт по расследованию, от кого произошло заболевание, по прерыванию распространения этого заболевания», - заявил он в эфире НСН.

В России пока зафиксированы только шесть случаев заболевания: два – у граждан Китая (оба вылечились), три – у россиян, эвакуированных с круизного судна Diamond Princess, один – у москвича, вернувшегося из Италии. Ещё двое россиян – велогонщики – заразились в Объединённых Арабских Эмиратах.

