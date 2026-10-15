Минобороны заявило о попытке массированной атаки на НПЗ в Рязани

«В течение прошедшей ночи с 4:00 до 7:00 15 октября киевский режим предпринял попытку массированной атаки по... заводу в Рязани», - отметили в ведомстве.

Атаку отражали зенитные ракетные войска, истребительная и армейская авиация, мобильные огневые группы, пишет RT. Всего было перехвачено и уничтожено четыре ракеты «Фламинго» и 69 БПЛА.

Из-за падения обломков дронов на территории НПЗ произошло возгорание.

Ранее глава Рязанской области Павел Малков заявил, что на территории предприятия возник пожар после массовой атаки БПЛА.

