Компания, которая допустила утечку персональных данных своих клиентов, получает не только финансовый ущерб в виде штрафов, но и репутационный, помимо того, что виноватые сотрудники, как правило, сразу увольняются. Об этом НСН рассказал специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин.

Масштабная утечка данных клиентов Dodo Pizza стала возможной из-за цепочки уязвимостей, утверждают хакеры. Об этом пишет Telegram-канал «База». Якобы один из подрядчиков настолько халтурно отнесся к своей работе, что просто оставил свой пароль в открытом GitHub. Общий объем похищенных данных составил 3,7 ТБ — это сведения о 68 млн клиентских записей, личные данные 431 тысяч сотрудников и 171 млн записей об адресах доставки. Всё это позднее хакеры продали за 100 тысяч долларов. Вакулин раскрыл, какое наказание ждет таких неаккуратных работников.

«Все зависит от договора, который подписывается. В основном, если человек допускает утечку информации, тем более, если в последующем эта утечка несет непоправимый характер для самой компании, то есть есть угроза слива персональных данных, то зачастую с этим сотрудником прощаются. При этом сама компания тоже от этого будет страдать, поскольку в российском законодательстве предусмотрены штрафы для юридических лиц по поводу утечки персональных данных россиян. На компанию накладывается штраф, и она будет нести не только финансовые риски, но и репутационные. В дальнейшем к этому сервису уже пропадет уважение. Также здесь сыграло роль то, что он спалил пароль на GitHub — это среда для разработчиков всяких приложений, веб-сайтов, где обмениваются кодами», — рассказал он.