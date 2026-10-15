Фишинг, даркнет, спам: Как крупные компании «сливают» данные россиян
Сергей Вакулин заявил НСН, что полностью пресечь сливы персональных данных невозможно и на то есть одна важная причина.
Компания, которая допустила утечку персональных данных своих клиентов, получает не только финансовый ущерб в виде штрафов, но и репутационный, помимо того, что виноватые сотрудники, как правило, сразу увольняются. Об этом НСН рассказал специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин.
Масштабная утечка данных клиентов Dodo Pizza стала возможной из-за цепочки уязвимостей, утверждают хакеры. Об этом пишет Telegram-канал «База». Якобы один из подрядчиков настолько халтурно отнесся к своей работе, что просто оставил свой пароль в открытом GitHub. Общий объем похищенных данных составил 3,7 ТБ — это сведения о 68 млн клиентских записей, личные данные 431 тысяч сотрудников и 171 млн записей об адресах доставки. Всё это позднее хакеры продали за 100 тысяч долларов. Вакулин раскрыл, какое наказание ждет таких неаккуратных работников.
«Все зависит от договора, который подписывается. В основном, если человек допускает утечку информации, тем более, если в последующем эта утечка несет непоправимый характер для самой компании, то есть есть угроза слива персональных данных, то зачастую с этим сотрудником прощаются. При этом сама компания тоже от этого будет страдать, поскольку в российском законодательстве предусмотрены штрафы для юридических лиц по поводу утечки персональных данных россиян. На компанию накладывается штраф, и она будет нести не только финансовые риски, но и репутационные. В дальнейшем к этому сервису уже пропадет уважение. Также здесь сыграло роль то, что он спалил пароль на GitHub — это среда для разработчиков всяких приложений, веб-сайтов, где обмениваются кодами», — рассказал он.
При этом Вакулин подчеркнул, что власти никак не могут повлиять на процесс слива персональных данных, так как в компаниях есть сотрудники, которые с ними работают.
«Государство не может повлиять на слив данных. Многие компании получают персональные данные, поэтому никто не может пресечь этот слив, поскольку есть определенные сотрудники, которые имеют к ним доступ и с ними работают. В последний раз ужесточили штрафы для юридических лиц за слив персональных данных на фоне слива «Яндекс.Доставки»», — отметил он.
Также он раскрыл, кому продают подобную информацию и для каких целей ее покупают.
«В первую очередь, мошенникам. Для спам-рассылки, для создания фишинга, для взаимодействия с самим клиентом. В основном данные продаются в даркнете», — рассказал он.
Ранее председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров заявил, что доверять нейросетям личные данные, платежную информацию и документы категорически нельзя, так как это неизбежно приведет к утечке конфиденциальных сведений, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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