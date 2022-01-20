ВОЗ рекомендовала странам отменить ограничения на международные поездки на фоне эпидемии

Мировому сообществу рекомендовали отменить или ослабить ограничения на международные поездки, заявили в комитете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом.

ВОЗ: Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 330 млн

В заявлении отмечается о неэффективности таких мер. Это доказывает попытка помешать «омикрон»-штамму распространиться между странами путем запретов на транспортное сообщение.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал к бдительности из-за возможного появления новых вариантов коронавируса. По его словам, в настоящее время важна координация действий.

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ФОТО: https://pixabay.com/
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