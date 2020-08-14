Массовых мероприятий в школах до 2021 года не будет

Массовые мероприятия в школах России не будут проводиться до 1 января 2021 года, сообщил в министр просвещения Сергей Кравцов в интервью телеканалу «Россия-24».

Ранее стало известно, что торжественные линейки 1 сентября в Челябинской области пройдут в особом режиме. Как сообщил URA.RU министр образования региона Александр Кузнецов, линейки состоятся, но из сторонних лиц на них пустят только родителей первоклассников. Такое решение было принято в правительстве области 14 августа.