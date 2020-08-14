Массовых мероприятий в школах до 2021 года не будет

Массовые мероприятия в школах России не будут проводиться до 1 января 2021 года, сообщил в министр просвещения Сергей Кравцов в интервью телеканалу «Россия-24».

Ранее стало известно, что торжественные линейки 1 сентября в Челябинской области пройдут в особом режиме. Как сообщил URA.RU министр образования региона Александр Кузнецов, линейки состоятся, но из сторонних лиц на них пустят только родителей первоклассников. Такое решение было принято в правительстве области 14 августа.

Школы после открытия могут отменить общие перемены

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рассказала, что школы могут быть переведены на дистанционное обучение только в случае второй волны коронавируса и только на временной основе.

«Все школы очень хотят, чтобы 1 сентября все дети сели за парту. Детям в очной форме тоже легче усваивать материал. Конечно, если начнется вторая волна коронавирусной инфекции, то в целях безопасности перевод на дистанционное обучение временно возможен… Но сразу отмечу, что все образовательные учреждения настроены именно на очную форму обучения», - отметила сенатор.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:КоронавирусШкола
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