В Совфеде заверили, что школы будут работать в очной форме

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заверила, что школы не перейдут на дистанционную форму обучения на постоянной основе.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему: «Законная «удаленка». Как меняется рынок труда в России».

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рассказала, что школы могут быть переведены на дистанционное обучение только в случае второй волны коронавируса и только на временной основе.

«Все школы очень хотят, чтобы 1 сентября все дети сели за парту. Детям в очной форме тоже легче усваивать материал. Конечно, если начнется вторая волна коронавирусной инфекции, то в целях безопасности перевод на дистанционное обучение временно возможен… Но сразу отмечу, что все образовательные учреждения настроены именно на очную форму обучения», - отметила сенатор.

Учебный год в России начнётся 1 сентября в обычном формате

Ранее Святенко рассказала, что больше 70% работников в Москве сейчас работают удаленно.

Тема дистанционной работы приобрела особую актуальность в условиях пандемии коронавируса. Законопроект об удалённой работе прошёл первое чтение в Госдуме 21 июля.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
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