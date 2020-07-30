В Совфеде заверили, что школы будут работать в очной форме
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заверила, что школы не перейдут на дистанционную форму обучения на постоянной основе.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему: «Законная «удаленка». Как меняется рынок труда в России».
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рассказала, что школы могут быть переведены на дистанционное обучение только в случае второй волны коронавируса и только на временной основе.
«Все школы очень хотят, чтобы 1 сентября все дети сели за парту. Детям в очной форме тоже легче усваивать материал. Конечно, если начнется вторая волна коронавирусной инфекции, то в целях безопасности перевод на дистанционное обучение временно возможен… Но сразу отмечу, что все образовательные учреждения настроены именно на очную форму обучения», - отметила сенатор.
Ранее Святенко рассказала, что больше 70% работников в Москве сейчас работают удаленно.
Тема дистанционной работы приобрела особую актуальность в условиях пандемии коронавируса. Законопроект об удалённой работе прошёл первое чтение в Госдуме 21 июля.
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