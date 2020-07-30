В ВОЗ раскрыли причину новых вспышек COVID-19 в Европе
Во Всемирной организации здравоохранения объяснили новые вспышки коронавирусной инфекции в ряде стран Европы и северного полушария. Как отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, они являются следствием того, что молодые люди снизили бдительность в летний период.
Он ещё раз напомнил, что во время пандемии всем без исключения необходимо проявлять бдительность – носить защитные маски и соблюдать дистанцию.
Ранее НСН писала, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разглядел признаки второй волны пандемии COVID-19 в некоторых странах Европы. Об этом он заявил в эфире телеканала Sky News.
Кроме того, Джонсон поддержал введенный в ночь на 26 июля обязательный двухнедельный карантина для лиц, прибывающих из Испании. Этот шаг стал неожиданностью для сотен тысяч британцев, отправившихся в отпуска в пиренейское королевство.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
834 тыс.+5 509 / сут.
Умерли
13 802+129 / сут.
Выздоровели
630 тыс.+9 322 / сут.
- На президента ФИФА Джанни Инфантино завели уголовное дело
- В ВОЗ раскрыли причину новых вспышек COVID-19 в Европе
- Автоэксперт: медосвидетельствование водителей может стать коррупционной кормушкой
- Россиянам начали выдавать водительские права нового образца
- У россиян на МКС появился собственный интернет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru