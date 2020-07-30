В ВОЗ раскрыли причину новых вспышек COVID-19 в Европе

Во Всемирной организации здравоохранения объяснили новые вспышки коронавирусной инфекции в ряде стран Европы и северного полушария. Как отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, они являются следствием того, что молодые люди снизили бдительность в летний период.

Он ещё раз напомнил, что во время пандемии всем без исключения необходимо проявлять бдительность – носить защитные маски и соблюдать дистанцию.