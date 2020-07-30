В ВОЗ раскрыли причину новых вспышек COVID-19 в Европе

Во Всемирной организации здравоохранения объяснили новые вспышки коронавирусной инфекции в ряде стран Европы и северного полушария. Как отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, они являются следствием того, что молодые люди снизили бдительность в летний период.

Он ещё раз напомнил, что во время пандемии всем без исключения необходимо проявлять бдительность – носить защитные маски и соблюдать дистанцию.

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Ранее НСН писала, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разглядел признаки второй волны пандемии COVID-19 в некоторых странах Европы. Об этом он заявил в эфире телеканала Sky News.

Кроме того, Джонсон поддержал введенный в ночь на 26 июля обязательный двухнедельный карантина для лиц, прибывающих из Испании. Этот шаг стал неожиданностью для сотен тысяч британцев, отправившихся в отпуска в пиренейское королевство.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
ТЕГИ:ЕвропаВОЗКоронавирус
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