Экс-глава Минобороны Украины рассказал, почему Зеленский отказался от выборов

По его словам, он обратился к Зеленскому с предложением провести выборы ещё в июне.

«Зеленский был готов, но из-за того, что на выборы пошёл бы Залужный, отказался», — указал Фёдоров в интервью «Украинской правде».

Ранее Зеленский заявил, что серьёзным препятствием для проведения голосования на Украине являются девять миллионов уехавших за границу граждан страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».