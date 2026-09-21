Экс-глава Минобороны Украины рассказал, почему Зеленский отказался от выборов


Президент Украины Владимир Зеленский отказался от проведения выборов на Украине из-за возможного участия в них бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как пишет RT, об этом заявил экс-глава украинского Минобороны Михаил Фёдоров.

В Верховной раде заявили, что на выборах Зеленский проиграет кому угодно

По его словам, он обратился к Зеленскому с предложением провести выборы ещё в июне.

«Зеленский был готов, но из-за того, что на выборы пошёл бы Залужный, отказался», — указал Фёдоров в интервью «Украинской правде».

Ранее Зеленский заявил, что серьёзным препятствием для проведения голосования на Украине являются девять миллионов уехавших за границу граждан страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
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