Экс-глава Минобороны Украины рассказал, почему Зеленский отказался от выборов
Президент Украины Владимир Зеленский отказался от проведения выборов на Украине из-за возможного участия в них бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как пишет RT, об этом заявил экс-глава украинского Минобороны Михаил Фёдоров.
По его словам, он обратился к Зеленскому с предложением провести выборы ещё в июне.
«Зеленский был готов, но из-за того, что на выборы пошёл бы Залужный, отказался», — указал Фёдоров в интервью «Украинской правде».
Ранее Зеленский заявил, что серьёзным препятствием для проведения голосования на Украине являются девять миллионов уехавших за границу граждан страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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