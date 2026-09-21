По среднемировым показателям дефицит бюджета России в 2% ВВП выглядит неплохо, однако проблемой является то, что реальный дефицит в последние годы превышает изначально планируемый, заявил НСН экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал федеральный бюджет на следующие три года «непростым». В ходе выступления на Московском финансовом форуме он отметил, что в проект бюджета на 2027 год будет заложен дефицит в размере около 2% ВВП, но это, как утверждает министр, не представляет рисков. Ранее, 9 сентября, Минфин РФ сообщил, что дефицит федерального бюджета за первые восемь месяцев текущего года достиг 5,79 трлн рублей — это 2,5% ВВП при изначальном годовом прогнозе в 1,6% ВВП.



В последние годы реальный дефицит бюджета систематически превышает плановые показатели Минфина, подчеркнул Нечаев.