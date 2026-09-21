Экс-министр объяснил, чем угрожает дефицит бюджета России
Риск для российской экономики - в ежегодном превышении реального дефицита над планируемым, заявил НСН бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев.
По среднемировым показателям дефицит бюджета России в 2% ВВП выглядит неплохо, однако проблемой является то, что реальный дефицит в последние годы превышает изначально планируемый, заявил НСН экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев.
Глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал федеральный бюджет на следующие три года «непростым». В ходе выступления на Московском финансовом форуме он отметил, что в проект бюджета на 2027 год будет заложен дефицит в размере около 2% ВВП, но это, как утверждает министр, не представляет рисков. Ранее, 9 сентября, Минфин РФ сообщил, что дефицит федерального бюджета за первые восемь месяцев текущего года достиг 5,79 трлн рублей — это 2,5% ВВП при изначальном годовом прогнозе в 1,6% ВВП.
В последние годы реальный дефицит бюджета систематически превышает плановые показатели Минфина, подчеркнул Нечаев.
«Проблема в том, что у нас реальный дефицит бюджета каждый год оказывается существенно выше, чем тот, который планируется. В этом году, при том что нефтяные цены выросли из-за ситуации вокруг Ормузского пролива, дефицит уже сейчас более чем на треть выше годового плана. Эти формальные цифры в 2% или 3% ВВП неплохо выглядят на среднемировом уровне. Но проблема в том, что госдолг резко растет, а вместе с ним увеличивается и стоимость его обслуживания», — пояснил экс-министр.
Основным риском для российской экономики Нечаев считает увеличивающиеся расходы на армию и оборонно-промышленный комплекс (ОПК).
«Рост расходов бюджета России существенно опережает рост доходов. В основном это расходы, связанные с армией и оборонно-промышленным комплексом», — добавил бывший министр экономики.
Власти России закладывают в бюджет на следующий год стоимость нефти в $50 за баррель, заявил ранее президент РФ Владимир Путин.
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