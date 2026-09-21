Россиянам назвали автомобили, наиболее уязвимые перед некачественным топливом
Наиболее требовательными к качеству бензина в РФ оказались китайские автомобили 2024-2025 годов выпуска. Об этом «Ленте.ру» рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.
По его словам, бензин низкого экологического класса в целом не опасен для авто. В частности, топливо «Евро-5» — более чистое, а «Евро-3» — менее. Но называть его суррогатом неправильно.
«Это обычный бензин, просто чуть-чуть грязнее... Максимум — фильтр немножко подзабъется, но на то и есть фильтр. Если переживаете, то можно зайти на заправку и спросить, какой класс бензина у них», — отметил Славнов.
Эксперт добавил, что случаи сбоев из-за топлива «Евро-3» единичны. А владельцам китайских авто он рекомендовал заливать 95-й бензин.
Ранее правительство РФ разрешило продавать на АЗС автомобильный бензин и дизельное горючее экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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