Россиянам назвали автомобили, наиболее уязвимые перед некачественным топливом

По его словам, бензин низкого экологического класса в целом не опасен для авто. В частности, топливо «Евро-5» — более чистое, а «Евро-3» — менее. Но называть его суррогатом неправильно.

«Это обычный бензин, просто чуть-чуть грязнее... Максимум — фильтр немножко подзабъется, но на то и есть фильтр. Если переживаете, то можно зайти на заправку и спросить, какой класс бензина у них», — отметил Славнов.

Эксперт добавил, что случаи сбоев из-за топлива «Евро-3» единичны. А владельцам китайских авто он рекомендовал заливать 95-й бензин.

Ранее правительство РФ разрешило продавать на АЗС автомобильный бензин и дизельное горючее экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

