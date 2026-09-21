Бесконтактная идентификация сотрудников аэропорта по радужной оболочке глаза, лицу и голосу — это технически полностью отечественное решение, и оно уже внедрялось в трех главных аэропортах столицы, а также в Пулково. Об этом НСН рассказал член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.

Аэропорт Махачкалы стал первым в России, где для контроля доступа сотрудников внедрили бесконтактную идентификацию по радужной оболочке глаза, лицу и голосу. Систему разработала компания «Азимут» Госкорпорации Ростех. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации. Горбачев раскрыл, насколько такая бесконтактная идентификация — новшество для России.

«Я знаю, что аналогичные решения внедрялись в Шереметьево, Домодедово, Внуково, Пулково. Возможно, в Махачкале это сделали под новый аэровокзал. Это было полностью российское решение: отечественный производитель и программное обеспечение все российское. Я, например, прошел аналогичную процедуру в Шереметьево, когда в этом году летал в Турцию. И я потратил больше времени, чем на обычный паспортный контроль, где сидит представитель. А здесь пока на все кнопки нажмешь, пока пальцы проверят, пока глаз отсканируют… А после этого ты еще и должен дойти отдельно к стойке и поставить штампик, что ты прошел паспортный контроль. Так что в Махачкале, я думаю, это пока пробный режим. По крайней мере, надо подождать 3-4 месяца, чтобы «обкатали» систему», — рассказал он.