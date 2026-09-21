Ирина Салтыкова продала квартиру, где снимали фильм «Брат-2»

Речь идёт о квартире на Пречистенке. Её площадь составляет 124 квадратных метра. Есть гостиная, две спальни, кухня-столовая, гардеробная и два санузла.

По словам Томилиной, недвижимость продавалась более пяти лет и «побила все рекорды по пребыванию на рынке».

«Отделка не в полной мере отвечала ожиданиям покупателей, ориентированных на современный ремонт, а также соотношению цены и качества. Однако финальная сумма сделки нам не известна», - добавила она.

Основатель агентства недвижимости «БезФильтров» Ригина Гордеева, в свою очередь, указала, что в зависимости от состояния рыночная цена такой квартиры - 100-125 млн рублей.

Ранее народный артист РФ Филипп Киркоров продал 14 квартир на черноморском побережье Болгарии, пишут «Известия».