Ирина Салтыкова продала квартиру, где снимали фильм «Брат-2»
Певица Ирина Салтыкова продала квартиру в Москве, которая попала в фильм «Брат-2». Как пишет ТАСС, об этом рассказала гендиректор компании «Intermark городская недвижимость» Кристина Томилина.
Речь идёт о квартире на Пречистенке. Её площадь составляет 124 квадратных метра. Есть гостиная, две спальни, кухня-столовая, гардеробная и два санузла.
По словам Томилиной, недвижимость продавалась более пяти лет и «побила все рекорды по пребыванию на рынке».
«Отделка не в полной мере отвечала ожиданиям покупателей, ориентированных на современный ремонт, а также соотношению цены и качества. Однако финальная сумма сделки нам не известна», - добавила она.
Основатель агентства недвижимости «БезФильтров» Ригина Гордеева, в свою очередь, указала, что в зависимости от состояния рыночная цена такой квартиры - 100-125 млн рублей.
Ранее народный артист РФ Филипп Киркоров продал 14 квартир на черноморском побережье Болгарии, пишут «Известия».
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