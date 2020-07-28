Джонсон увидел признаки второй волны COVID-19 в Европе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разглядел признаки второй волны пандемии COVID-19 в некоторых странах Европы. Об этом он заявил в эфире телеканала Sky News.

Кроме того, Джонсон поддержал введенный в ночь на 26 июля обязательный двухнедельный карантина для лиц, прибывающих из Испании. Этот шаг стал неожиданностью для сотен тысяч британцев, отправившихся в отпуска в пиренейское королевство.

Между тем, власти Бельгии предупредили, что в стране в связи с резким ростом числа инфицированных COVID-19 может быть введен жесткий карантин. В свою очередь, министр здравоохранения Франции Оливье Веран призвал к большей бдительности после скачка числа случаев заражения среди молодежи.

Страны Европы готовятся ко второй волне COVID-19

Ранее сообщалось, что на случай второй волны коронавируса в России для отечественных предприятий готовят «план Б». Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Ведомство занимается его разработкой совместно с Роспотребнадзором. Он подчеркнул, что запасной план действий разрабатывается для того, чтобы не допустить нового закрытия бизнеса из-за пандемии COVID-19, отмечает РИА Новости.

Евтухов отметил, что власти создают такие механизмы и решения, которые позволят работать отраслям потребительского рынка, соблюдая при этом все необходимые санитарные требования.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:ЕвропаПандемияВеликобританияБорис ДжонсонКоронавирус
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