Джонсон увидел признаки второй волны COVID-19 в Европе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разглядел признаки второй волны пандемии COVID-19 в некоторых странах Европы. Об этом он заявил в эфире телеканала Sky News.

Кроме того, Джонсон поддержал введенный в ночь на 26 июля обязательный двухнедельный карантина для лиц, прибывающих из Испании. Этот шаг стал неожиданностью для сотен тысяч британцев, отправившихся в отпуска в пиренейское королевство.

Между тем, власти Бельгии предупредили, что в стране в связи с резким ростом числа инфицированных COVID-19 может быть введен жесткий карантин. В свою очередь, министр здравоохранения Франции Оливье Веран призвал к большей бдительности после скачка числа случаев заражения среди молодежи.