В Совфеде назвали единственное спасение Украины от тяжелой зимы

Помощь Европы не спасёт Украину от тяжёлой зимы. Об этом «Ленте.ру» заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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По его словам, у европейцев мало ресурсов для помощи Украине. А спасти её могут только мирные переговоры на тех условиях России.

«Всё остальное — это просто такая агония, которая может длиться какое-то время... Украине нужно перестать воевать, сесть за стол переговоров и прислушаться к тем требованиям, которые выдвигает Россия», - заключил сенатор.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что США желают добиться завершения конфликта на Украине к зиме этого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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