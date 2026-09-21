В Совфеде назвали единственное спасение Украины от тяжелой зимы
Помощь Европы не спасёт Украину от тяжёлой зимы. Об этом «Ленте.ру» заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, у европейцев мало ресурсов для помощи Украине. А спасти её могут только мирные переговоры на тех условиях России.
«Всё остальное — это просто такая агония, которая может длиться какое-то время... Украине нужно перестать воевать, сесть за стол переговоров и прислушаться к тем требованиям, которые выдвигает Россия», - заключил сенатор.
Ранее в западных СМИ появилась информация, что США желают добиться завершения конфликта на Украине к зиме этого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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