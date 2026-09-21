По его словам, у европейцев мало ресурсов для помощи Украине. А спасти её могут только мирные переговоры на тех условиях России.

«Всё остальное — это просто такая агония, которая может длиться какое-то время... Украине нужно перестать воевать, сесть за стол переговоров и прислушаться к тем требованиям, которые выдвигает Россия», - заключил сенатор.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что США желают добиться завершения конфликта на Украине к зиме этого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

