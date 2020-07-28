Россия готовят «план Б» для бизнеса в случае второй волны COVID-19

Между тем, итальянский иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи заявил, что вторая волна COVID-19 будет более легкой. Причина тому – лето и жаркое солнце. Коронавирус будет существенно ослаблен воздействием ультрафиолетового излучения в летние месяцы.

«Я считаю, что вторая волна все-таки придет, но она будет значительно более легкой, чем та, с которой нам пришлось иметь дело весной», - заявил РИА Новости Клеричи.

Его российский коллега, вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн пояснил НСН, что в словах итальянца есть логика, к тому же и люди уже научилось жить в условиях пандемии.

