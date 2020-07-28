Россия готовят «план Б» для бизнеса в случае второй волны COVID-19

На случай второй волны коронавируса в России для отечественных предприятий готовят «план Б». Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Ведомство занимается его разработкой совместно с Роспотребнадзором. Он подчеркнул, что запасной план действий разрабатывается для того, чтобы не допустить нового закрытия бизнеса из-за пандемии COVID-19, отмечает РИА Новости.

Евтухов отметил, что власти создают такие механизмы и решения, которые позволят работать отраслям потребительского рынка, соблюдая при этом все необходимые санитарные требования.

Страны Европы готовятся ко второй волне COVID-19

Между тем, итальянский иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи заявил, что вторая волна COVID-19 будет более легкой. Причина тому – лето и жаркое солнце. Коронавирус будет существенно ослаблен воздействием ультрафиолетового излучения в летние месяцы.

«Я считаю, что вторая волна все-таки придет, но она будет значительно более легкой, чем та, с которой нам пришлось иметь дело весной», - заявил РИА Новости Клеричи.

Его российский коллега, вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн пояснил НСН, что в словах итальянца есть логика, к тому же и люди уже научилось жить в условиях пандемии.

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ФОТО: pixabay.com
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