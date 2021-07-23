Назван доминирующий штамм коронавируса в мире на ближайшие месяцы
23 июля 202118:18
Штамм COVID-19 «Дельта» будет самым главным в мире в ближайшее время. Соответствующая информация появилась в совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Там сообщается, что «Дельта» будет доминировать как минимум в следующие несколько месяцев. Его уже зафиксировали почти во всех европейских странах, - отмечается в сообщении.
Ранее ученые предсказали 22 новых штамма COVID-19.
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23 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru