В ВОЗ допустили признание организацией «Спутника V» в 2022 году
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия-24» заявила, что организация может признать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в 2022 году.
По её словам, в настоящее время в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, входят 10 вакцин.
«Ещё шестнадцать кандидатов находятся в процессе ожидания, включая «Спутник V», - отметила она.
Вуйнович добавила, что из российских вакцин заявку на регистрацию была подана только в отношении «Спутник V».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часть информации, необходимой для сертификации вакцины «Спутник V» не была предоставлена в ВОЗ из-за разночтений в стандартах.
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