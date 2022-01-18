ВОЗ ждёт от России полный пакет документов по «Спутнику V» к концу января

Россия уже передала большую часть данных по отечественной вакцине «Спутник V» в ВОЗ, полный пакет документов ожидается к концу января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения.

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В пресс-службе отметили, что сейчас ВОЗ должна получить от заявителя, которым является Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), документы, которые подтверждают, что все недочеты, выявленные специалистами международной организации, исправлены.

Далее ВОЗ примет решение о дополнительной проверке инспекцией на месте.

Ранее директор по регулированию и переквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар заявил, что организация ждет от России полный пакет документов по «Спутнику V» к концу января, и готова провести проверку на месте производства вакцины в феврале 2022 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаВОЗ
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