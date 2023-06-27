В восьми регионах РФ существует угроза сильных осадков и ветра

Это связано с сильными осадками и ветром до 25 метров в секунду. Непогода ожидается до конца июня и в первых числах июля на территории юга Сахалинской области, Бурятии, Забайкальского и Приморского краёв.

По словам ученых, на европейской части страны аналогичные чрезвычайные ситуации, но с меньшей вероятностью, ожидаются в Краснодарском крае, на территории Ленинградской, Псковской и Новгородской областей.

Как стало известно ранее, температура ниже нормы ожидается в предстоящие дни в Поволжье, на Урале и в Сибири, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

