В восьми регионах РФ существует угроза сильных осадков и ветра

На территории восьми регионов России могут быть нарушены энергоснабжение населенных пунктов и работа транспорта, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

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Это связано с сильными осадками и ветром до 25 метров в секунду. Непогода ожидается до конца июня и в первых числах июля на территории юга Сахалинской области, Бурятии, Забайкальского и Приморского краёв.

По словам ученых, на европейской части страны аналогичные чрезвычайные ситуации, но с меньшей вероятностью, ожидаются в Краснодарском крае, на территории Ленинградской, Псковской и Новгородской областей.

Как стало известно ранее, температура ниже нормы ожидается в предстоящие дни в Поволжье, на Урале и в Сибири, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсеть/Novosti_Saratov
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