Врач предупредила о неожиданных страшных последствиях мультиков для детей
Мозг современных детей быстрее считывает информацию, поэтому советские мультфильмы им кажутся медленными и скучными, заявила НСН врач Светлана Кондратьева.
Мультики не рекомендуется показывать детям до трех лет, а позже все будет зависеть от активности использования гаджетов в целом, заявила НСН врач-педиатр Светлана Кондратьева.
Во всех возрастных категориях дети смотрят контент преимущественно через телевизор, реже – с планшетов и телефонов. Среднее экранное время не превышает трех часов в день, а «Три кота» и «Домовенок Кузя» являются абсолютными хитами: они входят в топ-3 у всех возрастных групп, сообщили аналитики KION. Кондратьева рассказала, когда можно начинать показывать детям мультики.
«Все зависит от возраста ребенка. До трех лет вообще не рекомендуется показывать быструю смену ярких картинок, мультики какие-то. Это очень большая нагрузка на нервную систему, происходит очень быстрое привыкание. Если мы говорим про дошкольников, то это до 30 минут в день на гаджеты в целом, даже рекомендуется разбить по 15 минут в два раза в день. Злоупотребление может привести к агрессии, гиперактивности», - рассказала она.
Кондратьева призвала делать перерыв от гаджетов каждые тридцать минут детям до пятого класса.
«Если говорим про младших школьников (с первого по пятый класс), то там выбора уже нет. Очень часто дают домашнее задание онлайн. Все равно рекомендуется сидеть в гаджетах до часу в день. Или хотя бы делать перерывы каждые тридцать минут. В средней и старшей школе уже нет таких строгих ограничений. Но даже взрослым рекомендуется сидеть час за компьютером, а потом сделать перерыв на 10-15 минут, сделать гимнастику для глаз, пройтись. Смена деятельности должна быть», - подчеркнула врач.
По ее словам, современным детям советские мультфильмы покажутся скучными, но родители должны всегда стараться выбирать более полезный контент.
«Что касается рекомендации по мультикам, детям советские мультики уже не очень интересы, им нужна динамика. Мозг современных детей быстрее считывает информацию. Поэтому надо выбирать мультики просто по возрасту, должно быть разнообразие и полезные мультики. Я всегда рекомендую родителям сначала посмотреть мультик самим, что в нем хорошего и полезного», - подытожила собеседница НСН.
Американские ученые ранее провели исследование, показавшее, что получение первого гаджета до 12 лет чревато эмоциональными проблемами в будущем: агрессией, заниженной самооценкой, эмоциональной неустойчивостью и ощущением утраты связи с реальностью, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
