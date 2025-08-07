Мультики не рекомендуется показывать детям до трех лет, а позже все будет зависеть от активности использования гаджетов в целом, заявила НСН врач-педиатр Светлана Кондратьева.

Во всех возрастных категориях дети смотрят контент преимущественно через телевизор, реже – с планшетов и телефонов. Среднее экранное время не превышает трех часов в день, а «Три кота» и «Домовенок Кузя» являются абсолютными хитами: они входят в топ-3 у всех возрастных групп, сообщили аналитики KION. Кондратьева рассказала, когда можно начинать показывать детям мультики.