Магнитная буря может влиять на суставы и вызывать слабость в теле, метеозависимым людям нужно использовать мази для предотвращения неприятных симптомов, заявил НСН врач-невролог Павел Хорошев.

Самая сильная магнитная буря за последние два месяца ожидается на Земле уже завтра. Геомагнитная обстановка начнет ухудшаться в ночь с четверга на пятницу, 8 августа, так как за несколько часов до прихода плазменного облака планета войдет в зону действия очередной крупной корональной дыры, что приведет к резкому ухудшению геомагнитного фона почти на неделю. Хорошев рассказал, как это влияет на здоровье.