«Самовнушение!»: Врач развеял миф о влиянии магнитных бурь на головные боли
Врач-невролог Павел Хорошев заявил НСН, что магнитные бури могут влиять только на ломоту в суставах.
Магнитная буря может влиять на суставы и вызывать слабость в теле, метеозависимым людям нужно использовать мази для предотвращения неприятных симптомов, заявил НСН врач-невролог Павел Хорошев.
Самая сильная магнитная буря за последние два месяца ожидается на Земле уже завтра. Геомагнитная обстановка начнет ухудшаться в ночь с четверга на пятницу, 8 августа, так как за несколько часов до прихода плазменного облака планета войдет в зону действия очередной крупной корональной дыры, что приведет к резкому ухудшению геомагнитного фона почти на неделю. Хорошев рассказал, как это влияет на здоровье.
«Дело в том, что непосредственного воздействия магнитного поля на человека нет. На головной мозг и тело человека мощные магнитные бури влияния не оказывают, но они оказывают опосредованное влияние через воздействие на атмосферу. Это влияет на атмосферное давление. Перемены могут быть очень значительными в это время. Резкое понижение давления приводит к вялости, слабости, ломоте в суставах. Что мы можем посоветовать людям с повышенной метеочувствительностью? Нужно за несколько часов до события натереть крупные суставы обезболивающим кремом или мазью. Это локтевые, коленные суставы», - рассказал он.
При этом врач подчеркнул, что головные боли при магнитной буре – это самовнушение.
«Проводились исследования, как напряженность магнитного поля может воздействовать на головную боль. Выяснили, что головная боль связана с тем, что человеку внушили это… СМИ почему-то постоянно любят про это писать. На всей планете обнаружена только одна женщина в Британии, которая чувствует магнитное поле таким образом. Перепады давления должны быть от 30-40%, чтобы у человека начались головные боли», - добавил собеседник НСН.
Вспышки на Солнце будут происходить все чаще, именно они приводят к повышенной радиации и создают магнитные бури, заявил НСН почетный академик Российской академии космонавтики Олег Мухин.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru