Умер джазмен и обладатель «Грэмми» Эдди Палмиери
Композитор и пианист, пионер латиноамериканского джаза Эдди Палмиери умер на 89-м году жизни. Об этом пишет The Guardian.
По данным дочери джазмена Габриэлы, музыкант скончался в Нью-Джерси после продолжительной болезни.
Эдди (Эдуардо) Палмиери родился в 1936 году в Нью-Йорке, в раннем возрасте научился играть на фортепиано, а в 1950-м создал свою первую группу. Палмиери экспериментировал в музыке, смешивая стили и используя различные инструменты. В его композициях сочетались элементы джаза, сальсы, фанка и соула. Палмиери записал несколько десятков альбомов, стал первым латиноамериканцем-лауреатом музыкальной премии «Грэмми» в 1975 году, а за всю свою карьеру он получил еще семь наград.
Ранее на 87-м году жизни умер певец и музыкант Леонардо Хименес, сотрудничавший в том числе с Бобом Диланом и группой The Rolling Stones.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Таиланд и Камбоджа достигли соглашения об урегулировании конфликта
- «Самовнушение!»: Врач развеял миф о влиянии магнитных бурь на головные боли
- Россиянам объяснили, как в жару спасти смартфон от перегрева
- Вирусолог не поверил в возможную пандемию лихорадки Чикунгунья
- Умер джазмен и обладатель «Грэмми» Эдди Палмиери
- ПВО сбила восемь британских крылатых ракет Storm Shadow
- Китайский «Куньлунь Ред Стар» прекратил свое существование в КХЛ
- Тропики закончились: Синоптик Шувалов поставил крест на жарком лете в Москве
- «Три кота» и «Домовенок Кузя» стали самыми популярными мультиками у детей
- «Работы хватит!»: Популярность инженерных профессий выросла на 10%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru