Умер джазмен и обладатель «Грэмми» Эдди Палмиери

Композитор и пианист, пионер латиноамериканского джаза Эдди Палмиери умер на 89-м году жизни. Об этом пишет The Guardian.

По данным дочери джазмена Габриэлы, музыкант скончался в Нью-Джерси после продолжительной болезни.

Эдди (Эдуардо) Палмиери родился в 1936 году в Нью-Йорке, в раннем возрасте научился играть на фортепиано, а в 1950-м создал свою первую группу. Палмиери экспериментировал в музыке, смешивая стили и используя различные инструменты. В его композициях сочетались элементы джаза, сальсы, фанка и соула. Палмиери записал несколько десятков альбомов, стал первым латиноамериканцем-лауреатом музыкальной премии «Грэмми» в 1975 году, а за всю свою карьеру он получил еще семь наград.

Ранее на 87-м году жизни умер певец и музыкант Леонардо Хименес, сотрудничавший в том числе с Бобом Диланом и группой The Rolling Stones.

