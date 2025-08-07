В России впервые завели уголовное дело против так называемого «дроповода»

«Дроповод» - это лицо, осуществляющее скупку и перепродажу электронных средств платежей для использования в преступной деятельности. Сведения о нём полиции передал один из задержанных ранее «дропов».

«Во время обыска у «дроповода» обнаружили технику, мобильные телефоны, сим-карты, а также банковские карты, которые использовались для хищения у граждан России денежных средств», - написала она.

Волк добавила, что гражданину было предъявлено обвинение, его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому дропперам, то есть подставным лицам, помогающим обналичивать украденные деньги, будет грозить уголовная ответственность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

