«Абсолютный рекорд!»: Вильфанд объяснил летние заморозки в центральных регионах России
Научный руководитель Гидрометцентра заявил НСН, что в Московской области ночные заморозки пока не прогнозируются, но ночи все равно будут холодными.
Похолодание и июньские заморозки придут не только в регионы Центрального федерального округа, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН. Он отметил, что такой «заток холодного воздуха» случается редко.
Заморозки до минус двух градусов ожидаются в ближайшие две ночи в четырех регионах Центрального федерального округа — в Тверской, Ярославской, Ивановской и Костромской областях, свидетельствует прогноз Гидрометцентра.
«Похолодание не только в регионах Центрального федерального округа, но и в Северо-Западном округе, в Архангельске, в Мурманской области. А также в Приволжском федеральном округе, заморозки прогнозируются и в Свердловской области. С чем это связано? Холодные воздушные массы перемещаются с севера и днем, когда солнечные лучи насыщены максимальной энергией, это похолодание не так заметно. Также на такую тенденцию влияет малооблачное небо. Поэтому в Москве, например, дневные температуры около нормы, а ночные уже ниже нормы», - объяснил Вильфанд.
По его словам, в Московской области ночные заморозки пока не прогнозируются, но ночи все равно слишком холодные для конца июня. При этом в некоторых регионах уже побит температурный рекорд.
«В Московской области пока не прогнозируются заморозки, но понижение температуры с сегодняшней ночи. 6-8 градусов – это низкая температура для 22 июня. Поэтому завтра большая амплитуда от 6-8 градусов, а по области даже до двух градусов тепла ночью, днем – 24-26 градусов. Это процесс масштабный, в Сибири температура на 10 градусов ниже нормы. В Ижевске за сегодняшний день температура составляет всего 3,1 градуса – абсолютный минимум для этого дня. Это рекорд, аномалия, редкий процесс, когда такой заток холодного воздуха», - добавил он.
Ранее Вильфанд сообщил, что в Магаданской области, Якутии, Чукотке, Красноярском крае, Тыве и Хакасии в ближайшие дни ожидается аномальная жара. По его словам, там прогнозируется до 28-36 градусов, передает «Радиоточка НСН».
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