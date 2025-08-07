ПВО сбила восемь британских крылатых ракет Storm Shadow

Средства ПВО уничтожили восемь крылатых ракет Storm Shadow британского производства. Об этом говорится в сводке Минобороны о ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки.

«Сбиты восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow... управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США», - указали в ведомстве.

Кроме того, военные уничтожили 240 беспилотников самолетного типа.

Ранее Минобороны отчиталось о ликвидации 43 украинских БПЛА над четырьмя регионами, пишет RT.

ФОТО: соцсети
