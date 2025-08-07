Таиланд и Камбоджа достигли соглашения об урегулировании конфликта
7 августа 202513:38
Таиланд и Камбоджа достигли соглашения об урегулировании конфликта. Об этом сообщает Королевское тайское правительство.
Отмечается, что сторонами был согласован договор о прекращении огня, состоящий из 13 пунктов.
«Представители обеих стран подписали протокол, направленный на разрешение пограничной напряжённости и восстановление мира на границе», — говорится в сообщении.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается заключать торговые сделки с Камбоджей и Таиландом, пока между странами идёт вооружённый конфликт, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врач предупредила о неожиданных страшных последствиях мультиков для детей
- Дипломат: Путин и Трамп встретятся в Белоруссии
- На Кубани не менее 10 человек насмерть отравились самодельным алкоголем
- Таиланд и Камбоджа достигли соглашения об урегулировании конфликта
- «Самовнушение!»: Врач развеял миф о влиянии магнитных бурь на головные боли
- Россиянам объяснили, как в жару спасти смартфон от перегрева
- Вирусолог не поверил в возможную пандемию лихорадки Чикунгунья
- Умер джазмен и обладатель «Грэмми» Эдди Палмиери
- ПВО сбила восемь британских крылатых ракет Storm Shadow
- Китайский «Куньлунь Ред Стар» прекратил свое существование в КХЛ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru