Таиланд и Камбоджа достигли соглашения об урегулировании конфликта. Об этом сообщает Королевское тайское правительство.

Отмечается, что сторонами был согласован договор о прекращении огня, состоящий из 13 пунктов.

«Представители обеих стран подписали протокол, направленный на разрешение пограничной напряжённости и восстановление мира на границе», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается заключать торговые сделки с Камбоджей и Таиландом, пока между странами идёт вооружённый конфликт, сообщает RT.

