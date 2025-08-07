Россиянам объяснили, как в жару спасти смартфон от перегрева

Он предупредил, что если пренебречь этой рекомендацией и оставить гаджет, например, в машине, на пляже или на подоконнике, то в итоге можно получить «вздутый корпус и «тормозящий» процессор».

По словам эксперта, также следует отключать Wi-Fi, Bluetooth и VPN, когда в них нет необходимости, так как они даже в фоновом режиме нагружают процессор и аккумулятор, что усиливает пассивный нагрев. Это же касается ресурсоемких приложений - игр, потоковых видео и прочего.

«Если ваш смартфон в чехле, то нужно обратить внимание, что потные силиконовые или кожаные чехлы могут удерживать тепло, мешая устройству остывать», – заключил Демидов.

Ранее техдиректор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что в жару особого внимания требует автомобильный аккумулятор, сообщает RT.