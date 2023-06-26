Вильфанд предупредил о холодной погоде в ближайшие дни

Температура ниже нормы ожидается в предстоящие дни в Поволжье, на Урале и в Сибири, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

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По его словам, на Урале и в Сибирском федеральном округе будет +4...+6 градусов, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях — около +13...+18 градусов днем и +5...+10 градусов ночью.

В Алтайском крае, Омской области температура понизится до +6...+11 градусов. В Томской области, Хакасии и Туве ожидаются +4...+9 градусов.

Во второй половине недели температура повысится на два–три градуса.

Ранее Вильфанд объяснил летние заморозки в центральных регионах России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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