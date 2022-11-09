В воронежском интернате для детей издевались над воспитанниками

Следователи провели осмотр учреждения, опросили сотрудников дома-интерната, изъяли документацию. Отмечается, что телесных повреждений у детей не обнаружено. При этом в интернете распространились кадры, на которых запечатлено, что воспитанников дома-интерната привязывают к кровати. По результатам проведенной проверки принято решение о заведении уголовного дела.

Ранее против туберкулезной больницы в Новосибирске завели дело, после того, как стало известно о том, что там издевались над детьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

