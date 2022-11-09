В воронежском интернате для детей издевались над воспитанниками

Следователи в Воронеже расследуют уголовное дело по факту издевательств в Буторлиновском доме-интернате для умственно отсталых детей, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на СКР.

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Следователи провели осмотр учреждения, опросили сотрудников дома-интерната, изъяли документацию. Отмечается, что телесных повреждений у детей не обнаружено. При этом в интернете распространились кадры, на которых запечатлено, что воспитанников дома-интерната привязывают к кровати. По результатам проведенной проверки принято решение о заведении уголовного дела.

Ранее против туберкулезной больницы в Новосибирске завели дело, после того, как стало известно о том, что там издевались над детьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:СледствиеДети
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