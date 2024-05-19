Сальдо: В результате атаки на микроавтобус ВСУ в селе Раденск погиб человек
В результате атаки на микроавтобус с рабочими украинским беспилотником ВСУ в селе Раденск Херсонской области погиб один человек. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, после атаки ВСУ, произошедшей утром 19 мая, много человек получили легкие повреждения и контузию. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь. Никто из пострадавших не был госпитализирован. Всего на момент удара в микроавтобусе находилось 17 человек.
Ранее издание Ura.ru сообщило, что в Славянске-на-Кубани приостановил работу НПЗ после падения шести беспилотников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru