В Хиросиме и Нагасаки выразили протест США после испытаний с ядерными боезарядами

В администрации городов Хиросима и Нагасаки выразили протест из-за США после испытаний Вашингтона в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Представители ведомств подчеркнули, что такие действия противоречат мнению многих людей, призывающих отказаться от оружия массового поражения.

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В японских городах, которые уже подверглись ядерным ударам со стороны США в 1945 году, подчеркнули, что повторные испытания Вашингтоном этого оружия «недопустимы ни при каких обстоятельствах».

Ранее издание Ura.ru сообщило, что США провели в Неваде испытание ядерного оружия.


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ФОТО: РИА Новости
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