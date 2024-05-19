В Хиросиме и Нагасаки выразили протест США после испытаний с ядерными боезарядами
В администрации городов Хиросима и Нагасаки выразили протест из-за США после испытаний Вашингтона в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов. Об этом сообщает японский телеканал NHK.
Представители ведомств подчеркнули, что такие действия противоречат мнению многих людей, призывающих отказаться от оружия массового поражения.
В японских городах, которые уже подверглись ядерным ударам со стороны США в 1945 году, подчеркнули, что повторные испытания Вашингтоном этого оружия «недопустимы ни при каких обстоятельствах».
Ранее издание Ura.ru сообщило, что США провели в Неваде испытание ядерного оружия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru