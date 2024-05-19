Россия вошла в ТОП-10 стран по росту экономики в 21 веке
Россия вошла в ТОП-10 стран с экономическим ростом в XXI веке. Об этом свидетельствуют данные МВФ и Всемирного банка.
Отмечается, что с начала этого столетия показатели российской экономики выросли почти в восемь раз с $260 млрд до чуть больше $2 триллионов.
Данные приводятся по экономикам с размером ВВП от $100 млрд. В конце XX века таких стран было 35, а по итогам 2023 года — уже 68.
По информации источника, быстрее всех выросла экономика в Эфиопии, увеличившись почти 19,5 раз до $160 млрд. А также Китая с увеличением ВВП в 14,6 раза до $17,7 триллиона.
При этом на третьем месте по показателям роста экономики находится Казахстан, с ее увеличением в 14,2 раза до $261 млрд, а на третьем — Вьетнам с ростом в 13,9 раза до $434 млрд. Замыкает пятерку лидеров Катар с ростом экономики в 13,2 раза до $234 млрд.
В ТОП-10 стран с самой растущей экономикой в XXI веке также вошли Бангладеш, Индонезия, Кения и Румыния.
Ранее «Известия» сообщили, что Россия доказала свою устойчивость вопреки ожиданиям Запада.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru