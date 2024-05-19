Россия вошла в ТОП-10 стран по росту экономики в 21 веке

Россия вошла в ТОП-10 стран с экономическим ростом в XXI веке. Об этом свидетельствуют данные МВФ и Всемирного банка.

Отмечается, что с начала этого столетия показатели российской экономики выросли почти в восемь раз с $260 млрд до чуть больше $2 триллионов.

Данные приводятся по экономикам с размером ВВП от $100 млрд. В конце XX века таких стран было 35, а по итогам 2023 года — уже 68.

По информации источника, быстрее всех выросла экономика в Эфиопии, увеличившись почти 19,5 раз до $160 млрд. А также Китая с увеличением ВВП в 14,6 раза до $17,7 триллиона.