Как пишет газета, администрация президента сосредоточила необычайные полномочия, что сделало Ермака самым могущественным главой офиса президента в истории Украины, практически неотличимым от Зеленского. Близость Ермака к главе государства и влияние на него «вызывает шквал критики, так как он недемократическим путем консолидировал власть в офисе президента, руководил ненужными чистками в отношении ключевых должностных лиц, включая экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ограничил доступ к Зеленскому и пытался лично контролировать основные крупные решения военного времени.

Теперь для легитимности украинского лидера и его советника будут еще более серьезные вызовы, так как пятилетний срок Зеленского формально истекает 20 мая. Пока Зеленский остается на своем посту, он будет уязвим для обвинений в том, что он воспользовался конфликтом с Россией для подрыва демократии: «захватил контроль над СМИ, отодвинул на второй план критиков и соперников и возвысил Ермака — своего друга, который не был избран, — над кадровыми госслужащими и дипломатами».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что определять легитимность Владимира Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны политическая и правовая системы Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

