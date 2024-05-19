На Украине назвали угрозу промышленности страны от мобилизации

В результате увеличения числа мобилизованных граждан на Украине крупнейший металлургический комбинат страны «АрселорМиттал Кривой Рог» оказался под угрозой. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на главу организации Мауро Лонгобардо.

Он считает, что, если украинские власти продолжат мобилизацию, предприятие просто не сможет функционировать из-за нехватки сотрудников. Лонгобардо заметил, что в связи с мобилизацией на заводе пришлось сократить производство, в том числе стали, которая необходима для защиты объектов энергетики.

Представители предприятия уже развесили по городу билборды с изображениями женщин в оранжевой форме, пытаясь привлечь местных жительниц к работе на заводе.

Круглосуточная мобилизация: На Украине изменили порядок вручения повесток

18 мая на Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому раздавать повестки военнообязанным теперь можно круглосуточно. Сотрудники военкоматов и другие уполномоченные лица должны повсеместно проверять документы у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе используя фото и видеофиксацию. Новый закон также упраздняет категорию «ограниченно годных». Теперь на Украине будет только два статуса: «годен» или «не годен» к военной службе.


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ФОТО: РИА Новости
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