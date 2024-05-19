Посол Гондураса Эльвир Сальгадо умер в Москве

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Гондурас в РФ Хуан Рамон Эльвир Сальгадо умер в Москве, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Эту информацию уже подтвердил глава МИД Гондураса Энрике Рейна в своих социальных сетях.

По данным источника, Сальгадо скончался в московском районе Замоскворечье у себя дома. Однако причина смерти пока не называется.