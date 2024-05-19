Посол Гондураса Эльвир Сальгадо умер в Москве
19 мая 202411:15
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Гондурас в РФ Хуан Рамон Эльвир Сальгадо умер в Москве, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
Эту информацию уже подтвердил глава МИД Гондураса Энрике Рейна в своих социальных сетях.
По данным источника, Сальгадо скончался в московском районе Замоскворечье у себя дома. Однако причина смерти пока не называется.
Дипломат возглавил посольство в Москве в 2022 году.
Ранее стало известно, что в Мозамбике скончался российский посол Александр Суриков.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru