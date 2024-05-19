Сенатор Кастюкевич рассказал о сумме ущерба от разрушения Каховской ГЭС

Конечная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС на реке Днепр ВСУ колоссальна и еще не определена до конца. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на сенатора от Херсонской области Игоря Кастюкевича.

Он напомнил, что уже называлась примерная сумма ущерба в 11,5 млрд рублей от разрушений социальных объектов, жилых домов и инфраструктуры. При этом политик подчеркнул, что итоговая сумма будет ясна, когда люди получат жилье, а инфраструктуру восстановят.

Между тем сенатор напомнил и о «косвенном ущербе». Так, Кастюкевич рассказал, что, по данным минсельхоза Херсонской области, из-за отсутствия централизованного полива после разрушения ГЭС и малого количества осадков урожай в 2024 году прогнозируют меньше по некоторым категориям на 25% и даже 30%.