Сенатор Кастюкевич рассказал о сумме ущерба от разрушения Каховской ГЭС
Конечная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС на реке Днепр ВСУ колоссальна и еще не определена до конца. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на сенатора от Херсонской области Игоря Кастюкевича.
Он напомнил, что уже называлась примерная сумма ущерба в 11,5 млрд рублей от разрушений социальных объектов, жилых домов и инфраструктуры. При этом политик подчеркнул, что итоговая сумма будет ясна, когда люди получат жилье, а инфраструктуру восстановят.
Между тем сенатор напомнил и о «косвенном ущербе». Так, Кастюкевич рассказал, что, по данным минсельхоза Херсонской области, из-за отсутствия централизованного полива после разрушения ГЭС и малого количества осадков урожай в 2024 году прогнозируют меньше по некоторым категориям на 25% и даже 30%.
В ночь на 6 июня 2023 года в результате серий ракетных ударов ВСУ плотина Каховской ГЭС рухнула. После этого поток воды из водохранилища хлынул вниз по течению Днепра, затопив прибрежные населенные пункты. Из зоны ЧС эвакуировали примерно 9 тысяч человек, 59 погибли.
Основные последствия наводнения были ликвидированы лишь спустя несколько месяцев. СК РФ квалифицировал случившееся как теракт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru