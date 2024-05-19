В Славянске-на-Кубани на территорию нефтезавода упало шесть беспилотников
19 мая 202411:03
В Краснодарском крае на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани упали шесть беспилотников. Об этом сообщил глава Славянского района Роман Синяговский.
По его словам, пострадавших и разрушений нет.
Синяговский рассказал, что один взрыв был зафиксирован в районе старого кладбища, а другой был слышен в хуторе Трудобеликовский.
Ранее «Известия» сообщили, что в Херсонской области ВСУ атаковали беспилотником микроавтобус с мирными жителями.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru