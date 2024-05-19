В Славянске-на-Кубани на территорию нефтезавода упало шесть беспилотников

В Краснодарском крае на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани упали шесть беспилотников. Об этом сообщил глава Славянского района Роман Синяговский.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

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Синяговский рассказал, что один взрыв был зафиксирован в районе старого кладбища, а другой был слышен в хуторе Трудобеликовский.

Ранее «Известия» сообщили, что в Херсонской области ВСУ атаковали беспилотником микроавтобус с мирными жителями.

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ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:ВСУКраснодарский КрайЗаводСпецоперацияБеспилотники

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